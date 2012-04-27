Один из ведущих нейрохирургов мира предложил помочь Саше Поповой

Профессор из Ганноверского института мозга, один из ведущих нейрохирургов мира Маджида Самии, ознакомившись с первыми результатами электроэнцефалограммы зверски избитой Александры Поповой, выразил готовность оказывать николаевским медикам любую консультативную поддержку в телефонном режиме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев.

Ассистент профессора, владеющий русским языком, в телефонном разговоре отметил, что М.Самии готов консультировать николаевских врачей не только в случае с А.Поповой, но и по всем вопросам, где нужен его профессиональный совет.

По словам Ю.Багрянцева, А.Попова, которую 9 марта в Николаеве в ходе возникшей ссоры зверски избил 22-летний мужчина, до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Девушка проходит лечение в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

«Ее неврологический статус остается тем же – она в коме, - отметил Ю.Багрянцев. – Даже в таком состоянии девушке проводят курс лечения – делают уколы, лечат имеющиеся тяжелые травмы, переворачивают, чтобы избежать пролежней. Но прежде всего, врачи предпринимают меры по выводу Саши из комы. Схемы лечения все время корректируются. Постоянно ведется мониторинг состояния пациентки. Мама Саши имеет доступ в палату в любое время и находится рядом с ней».

Как отметил Ю.Багрянцев, для уточнения состояния А.Поповой профессору М.Самии теперь необходимы данные последующих электроэнцефалограмм.