Уровень желудочных заболеваний в Кировоградской области наивысший

Уровень заболеваний на гастроэнтероколиты в Кировоградской области на 20-30% выше среднего по Украине. Именно такие цифры называет главный санитарный врач области Федор Черний.

Кроме гастроэнтероколита, желудкам жителей области угрожают и другие пищевые токсикоинфекции, самым страшным из которых является сальмонеллез. Федор Черный отмечает, что большинство таких заболеваний имеют сугубо бытовое происхождение.

Невзирая на то, что жаркие дни остались позади, еще некоторое время следует избегать покупок продуктов питания в непроверенных местах, например на обочинах дорог, стихийных рынках.

Санитарные врачи категорически не рекомендуют покупать сладости, рыбу, изделия из мяса, птицы и молока неизвестного происхождения на стихийных рынках у продавцов, которые не имеют права торговли пищевыми продуктами и соответствующих медицинских разрешений.

h.ua