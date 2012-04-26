Центр сердца в Киеве не передадут в государственную собственность

Депутаты Киевсовета отказались передать городскую клиническую больницу “Киевский городской центр сердца” из коммунальной в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 59 из 98 зарегистрированных в зале депутатов, при том, что для принятия решения необходимо минимум 61 голос.

Перед депутатами выступал директор Центра сердца Борис Тодуров, который, пытаясь убедить депутатов в необходимости передать заведение в госсобственность, сообщил, что на сегодняшний день в центре делают 2,5 тыс. операций в год, из которых только 140 – киевлянам бесплатно, остальные пациенты, которые обслуживаются в центре, - люди из разных регионов Украины, и они платят за операции.

По его словам, за 5 лет работы центра Киев не выделил для него ни одной копейки на приобретение нового оборудования, не финансировалось сервисное обслуживание используемой аппаратуры. В результате техническая база центра частично не используется, поскольку нуждается в профилактических работах или ремонте.

Б.Тодуров сообщил, что из бюджета столицы заведение получает 50 млн. грн. в год, которых хватает на покрытие выплат по «защищенным» статьям, а финансов на развитие не хватает.

Кроме того, директор отметил, что в составе трудового коллектива центра есть много ученых, профессоров и других высококвалифицированных специалистов. Он объяснил, что при условии надлежащего финансирования заведение могло бы стать научно-практическим центром, который бы приносил больше пользы всему государству.

Б.Тодуров также заверял, что с КГГА планируется подписать соглашение, что в любом случае для киевлян будет сохранена приоритетность при обслуживании.

По словам Б.Тодурова, Центр имеет мощности, которые могут обеспечить до 5 тыс. операций в год, но для этого нужно соответствующее финансирование, которое может быть обеспечено лишь на уровне государства. При этом он отметил, что количество операций киевлянам, которую в центре делают на сегодняшний день, - а это 30% всех операций, или 140 в год, - при наличии необходимого финансирования увеличится до 800 в год.

В ответ депутаты отмечали, что город не может просто так отдать медицинское заведение, в которое было вложено уже около миллиарда гривен и которое должно было обслуживать, прежде всего, жителей столицы.

Раздавались предложения подготовить другой проект решения, в котором попросить государство компенсировать потери города в связи с открытием и функционированием городского Центра сердца.

Справка УНИАН. Решение о строительстве Центра сердца было принято 2004 году с целью ликвидации очередей на проведение операций на сердце. Строительство центра на улице Братиславской, 5-а, началось летом 2005 года. Центр планировалось открыть до конца 2006 г.

Однако, в связи с определенными проблемами с финансированием, центр открыли 21 декабря 2007 г. Потребность в финансировании на содержание Центра прогнозировалась в объеме около 40 млн. грн ежегодно.

