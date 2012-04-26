«Индар» имеет достаточные запасы инсулина

Перебоев с поставками инсулинов в текущем году не будет, сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления ЧАО «По производству инсулинов «Индар» Любовь Вишневская.

По ее словам, на сегодня завод «Индар» имеет достаточные запасы продукции на своих складах.

«Завод безусловно выполнит все те контрактные обязательства, которые на сегодня приняты, по обеспечению украинских пациентов инсулинами, - сказала Л.Вишневская - «Я думаю, что никаких сбоев, и я в этом уверена, в поставках в этом году у завода не будет».

Также она отметила, что в планах предприятия увеличить свою долю на рынке Ураины.

«Доля «Индара» на инсулиновом рынке Украины составляет около 40% и мы планируем, что в этом году количество поставленного инсулина на украинский рынок будет приблизительно на 50 млн грн больше, чем в прошлом году» - сообщила Л.Вишневская.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия.

11 июля пресс-служба предприятия с ссылкой на нового директора предприятия Евгения Кононенко распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября 2011 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО «Индар», которые незаконно были переданы оффшорной компании Storke Holdings Limited.

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании «Укрмедпром» право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО «Индар».

В начале марта 2012 года ГАК «Укрмедпром» стала владельцем 70,1% акций завода «Индар», 29,9% - находится в собственности польского фармацевтического концерна «Биотон С.А.».

*** В Украине зарегистрировано более 1 миллиона больных сахарным диабетом, из которых около 180 тыс. - инсулинозависимые, среди них - 8 тыс. детей.

