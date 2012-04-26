На "Индаре" опять изменения

На общем собрании акционеров АО «По производству инсулинов «Индар», состоявшемся 20 апреля, было принято решение о назначении Любови Вишневской на должность председателя правления вместо Евгения Кононенко.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель исполнительного правления ГАК «Укрмедпром» Дмитрий Политико, который назначен на должность председателя наблюдательного совета завода «Индар».

Он отметил, что впервые за 5 лет удалось провести легитимное собрание акционеров предприятия, что связано с восстановлением государственного контроля над заводом. Так, по его словам, с начала марта текущего года 70,1% акций завода «Индар» принадлежат ГАК «Укрмедпром», 29,9% - находятся в собственности польского фармацевтического концерна «Биотон С.А.».

«7 марта 2012 года акции завода «Индар» зашли на депозитарный счет ГАК «Укрмедпром»» - сказал Д. Политико.

По его словам, на сегодня на заводе проводится внутренний аудит, по результатам которого будут определены дальнейшие планы развития предприятия. При этом ситуация на заводе находится полностью под контролем государства.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования ситуации, сложившейся на заводе «Индар», Игорь Плохой отметил, что смена руководства завода «Индар» является первым шагом на пути восстановления стабильной работы предприятия.

Председатель правления завода «Индар» Л. Вишневская сообщила, что на сегодня основные усилия будут направлены на возобновление эффективного и стабильного производства инсулина для обеспечения потребностей граждан Украины. В перспективе планируется модернизация производства с последующим расширением ассортимента продукции.

Также Л.Вишневская сообщила, что сокращений на предприятии не будет, более того, планируется привлечение на завод дополнительных специалистов.

«Никаких глобальных увольнений на заводе не происходило и происходить не будет» - сказала она.

Кроме того она отметила, что в планах предприятия выйти на внешние рынки, «для чего у завода есть все возможности».

Директор по иностранным рынкам концерна «Биотон С.А.» Матеуш Косецки отметил, что с 2008 года концерн не имел возможности участвовать в управлении заводом «Индар». Убытки, которые понес концерн «Биотон С.А.» в результате ситуации, сложившейся на заводе «Индар», по словам М. Косецки, - это миллионы долларов. Соответственно, восстановление государственного контроля над предприятием безусловно является позитивным моментом.

Он подчеркнул, что как акционер «Биотон С.А.» будет всячески поддерживать развитие завода «Индар».

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения Кононенко распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября 2011 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО «Индар», которые незаконно были переданы офшорной компании Storke Holdings Limited.

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании «Укрмедпром» право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО «Индар».

*** В Украине зарегистрировано более 1 миллиона больных сахарным диабетом, из которых около 180 тыс. - инсулинозависимые, среди них - 8 тыс. детей.

