В Украине проживает 2,3 млн человек со статусом чернобыльцев

В настоящее время в Украине проживает 2 млн. 300 тыс. чел., которые имеют статус чернобыльцев, из них 500 тыс. - дети. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня во время встречи с делегацией международной организации «Грин Крос Интернешнл» во главе с ее руководителем Александром Лихоталем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, В.Литвин отметил, что нынешняя встреча происходит в день годовщины Чернобыльской трагедии. «Мир фактически начал новое летоисчисление с 26 апреля 1986 года», - сказал он. Вместе с тем, руководитель парламента отметил, что о чернобыльской проблеме «мир быстро забыл», и зарубежные партнеры до сих пор не выполнили в полном объеме свои обязательства.

По словам председателя Верховной Рады, для минимизации последствий трагедии на ЧАЭС в государственном бюджете ежегодно предусматриваются миллиардные средства, разные аспекты этой проблемы регулируются более чем 1 тыс. правовых актов. В настоящее время в Украине проживает 2 млн. 300 тыс. чел., имеющих статус чернобыльцев, из них 500 тыс. - дети.

В этом контексте В.Литвин выразил благодарность «Грин Крос Интернешнл» за помощь, которую предоставляет организация по разным чернобыльским программам.

А.Лихоталь сообщил, что «Грин Крос Интернешнл» осуществляет свою деятельность в Украине более 10 лет. Во время нынешнего визита делегация посетила Чернобыль, Славутич и другие населенные пункты, которые расположены в пострадавшей от аварии на ЧАЭС зоне. Отметив, что украинская власть прилагает значительные усилия для минимизации последствий чернобыльской трагедии, А.Лихоталь выразил надежду, что деятельность возглавляемой им организации в Украине будет полезной.

В.Литвин отметил необходимость совместной работы властных структур и неправительственных организаций по выработке адекватного ответа на глобальные вызовы, которые возникли перед человечеством. По его мнению, в частности, полезным является сотрудничество институтов гражданского общества и неправительственных организаций в направлении разработки на законодательном уровне «адекватных норм поведения людей, народов и государств», создание условий для безопасной жизни.

*** Международный Зеленый Крест - неправительственная, некоммерческая экологическая организация, основанная Михаилом Горбачевым в 1993 году после конференции Earth Summit в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Штаб-квартира Международного Зеленого Креста находится в Женеве, а филиалы представлены в 31 стране мира: Аргентине, Австралии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Боливии, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Дании, Эстонии, Испании, Италии, Кот-д’Ивуаре, Нидерландах, Германии, Пакистане, Южной Корее, Польше, России, Румынии, Свазиленде, Сенегале, США, Украине, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии.

Деятельность Зеленого Креста направлена на предотвращение и разрешение конфликтов, которые возникли в результате ухудшения экологической обстановки; предоставление помощи людям, пострадавшим от экологических последствий военных действий и конфликтов; разработка юридических и этических норм, которые в будущем станут основной мотивацией для действий государства, бизнеса и общества с целью создания экологически безопасного мира.

