Фонд Ахметова поддержал детей с проблемами зрения

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поддержал Всеукраинский семинар по проблемам обучения детей с недостатками зрения по системе Брайля, который проходит во Львове с 24 по 27 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Развитие Украины», финансовая и организационная поддержка фондом осуществлялась в рамках программы «Адресная помощь».

Дети с недостатками зрения в контексте образования – одно из направлений деятельности этой программы, кроме помощи тяжелобольным детям и взрослым, помощи «здесь и сейчас» в чрезвычайных ситуациях.

В фонде отметили, что семинар проходит на базе учебно-реабилитационного центра для детей с недостатками зрения «Львенок», с участием украинских и международных (Болгария, Польша, Швеция) экспертов. Они, в частности, обсудили вопрос нормативно-правового обеспечения права на образование детей с нарушениями развития, обучения слепых письму и чтению шрифтом Брайля, поделились опытом во внедрении украинских и европейских практик.

В фонде также информировали, что завтра - 27 апреля - во Львове состоится ряд мероприятий, посвященных подведению итогов семинара по проблемам обучения детей с недостатками зрения: в 10.30 состоится пресс-конференция с участниками семинара (Львов, В.Великого, 87-А, УРЦ «Львенок»); с 12.00 до 16.00 состоится первый в Украине профессиональный мастер-класс по изготовлению «Касательной книги» по системе Брайля для дошкольников и учеников первых классов с глубокими недостатками зрения. Под руководством педагогов из Люблина (Польша) Агнешки Грабовецкой и Беаты Дидух 40 представителей украинских специальных учебных заведений примут участие в создании касательной книги. В 16.00 состоится итоговый круглый стол с участием ведущих экспертов, ученых и практиков, в сфере обучения слепых детей.

Всеукраинский семинар по проблемам обучения детей с недостатками зрения проходит при содействии Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Института инновационных технологий и содержания образования, Главного управления образования и науки ОГА и финансовой поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».