Основная причина рака щитовидки

Основной причиной возникновения рака щитовидной железы является йододефицит различной степени тяжести, характерный для всей территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается рост показателей заболеваемости щитовидной железы, в частности, онкологических. Как подчеркнули в ведомстве, это одно из пагубных последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Врачи объяснили, что в условиях дефицита йода ткань щитовидной железы поглощает йод неравномерно, в результате чего могут формироваться участки повышенного накопления радиоактивного йода, которые в дальнейшем становятся очагами опухолевого процесса.

С целью предотвращения йододефицитных заболеваний специалисты рекомендуют обязательное потребление йодированной соли, особенно детям (при приготовлении пищи в дошкольных учебных заведениях и школах). Женщинам детородного возраста с целью профилактики следует употреблять лекарственные препараты йодида калия в физиологичных дозах - 150-200 мкг в сутки, беременным и кормящим женщинам целесообразно повысить нормативы потребления йодида калия до 250 мкг/сутки (в соответствии с современными рекомендациями ВОЗ).

Медики отмечают, что очень важно контролировать уровень тиреоидных гормонов женщинам, планирующим беременность или имеющим ранние сроки беременности (4-6 недель).

Специалисты отмечают, что для своевременного выявления и профилактики болезней щитовидной железы нужно раз в году проводить УЗИ щитовидной железы по месту жительства или в специализированных эндокринологических учреждениях.

В случае выявления отклонений от нормы – соблюдать рекомендации эндокринолога по вопросам контроля уровня гормонов щитовидной железы, в случае выявления узловых образований – немедленно обратиться за помощью к хирургу-эндокринологу.

Если заболевание выявлено, врачи рекомендуют оперативное лечение в специализированных эндокринологических заведениях с обязательным использованием ЭПГИ (экспресс-патогистологическое исследование).

Если даже показания для оперативного лечения отсутствуют, больной должен обязательно диспансерно наблюдаться в специализированных эндокринологических учреждениях, отмечают в Минздраве.