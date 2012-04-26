Безопасность на АЭС Украины соответствует критериям МАГАТЭ

Уровень безопасности на всех атомных электростанциях Украины соответствует всем критериям МАГАТЭ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге после совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, которое проходит сегодня в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

«Результаты рассмотрения показали, что в принципе наша атомная отрасль находится на хорошем уровне безопасности. По всем основным критериям МАГАТЭ работоспособность наших станций отвечает всем необходимым требованиям», - заявил Н.Азаров.

Он высказал благодарность всем специалистам, работающим в атомной отрасли, которые обеспечивают необходимый уровень безопасности в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что вопрос безопасности является основным в процессе работы атомных электростанций в Украине. Об этом он заявил сегодня во время совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, которое проходит сегодня в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

«Безопасность мы обеспечиваем, но проблемы определенные есть, особенно связанные с продлением сроков эксплуатации атомных блоков», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина не имеет права рисковать безопасностью, не решая эти проблемы.

Н.Азаров подчеркнул, что все ремонтные и регламентные работы на объектах атомной энергетики необходимо проводить вовремя, даже, если это будет приводить к сокращению объемов генерации электроэнергии.

Он обратил внимание министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко и президента «Энергоатома» Юрия Недашковского на необходимость выполнения всех требований МАГАТЭ.

«Все требования МАГАТЭ должны быть выполнены. Все необходимые регламентные работы должны быть в срок и качественно произведены. Если для этого надо принять решение, связанное с выведением из эксплуатации того или иного блока, правительство такие решения поддержит. А задача министерства энергетики обеспечить баланс потребления электроэнергии в стране», - сказал Н.Азаров.