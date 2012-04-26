Янукович поможет детям, живущим на загрязненных территориях
13:36, 26 апреля 2012Страна
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"Буду это делать постоянно..."
Президент Украины Виктор Янукович будет предоставлять собственные деньги в помощь детям, которые проживают на загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы территориях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время общения с представителями СМИ на Чернобыльской АЭС.
«Я готов из своих собственных средств помогать детям-чернобыльцам. Я буду это делать постоянно», - сказал В.Янукович.
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