Во время митинга чернобыльцев под ВР потеряла сознание женщина

На митинге чернобыльцев под Верховной Радой потеряла сознание участница акции.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время выступления первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра Турчинова.

Участники акции начали выкрикивать просьбу вызвать скорую помощь, на что А.Турчинов со сцены в микрофон попросил вызвать «скорую», а также вызвать врача из Верховной Рады. Однако никто из врачей на митинге не появился и участникам акции пришлось самим приводить женщину в сознание. Лишь после этого прибыла машина скорой помощи.