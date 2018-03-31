26 лет со дня аварии на ЧАЭС: негативное влияние на здоровье украинцев продолжается

Чернобыльская катастрофа переросла в катастрофу планетарного масштаба и создала на значительной территории Украины радиационную ситуацию, которая и сегодня продолжает влиять на здоровье людей и окружающей среды. За 26 ле с момента аварии на Чернобыльской АЭС, уровни радиоактивного загрязнения территории Украины значительно уменьшились в результате естественных процессов (физического распада радионуклидов) и комплекса контрмер для снижение доз облучения и безопасных условий проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях.

Более, чем 80% площадей лесов украинского Полесья подверглись значительному загрязнению, они и сегодня остаются критическими ландшафтами с точки зрения формирования доз внутреннего облучения населения, обусловливая в некоторых районах до 50% дозы внутреннего облучения.

Учитывая высокий уровень заболеваемости среди населения радиоактивно загрязненных территорий, а также то, что пищевой фактор является доминирующим в загрязнении внутренней среды организма человека, вопроса питания лиц, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС, имеют особенную актуальность.

Многолетние исследования показывают, что такие токсичные элементы, как свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы по цепочке «вода — растение — пища» поступают в организм человека в увеличенных количествах. Это касается и атмосферного воздуха, и воздуха рабочей зоны. Повседневное использование автомашин, загрязняющих воздух свинцом, выбросы предприятий по производству свинцовых и кадмийникелевых аккумуляторов, производств, связанных с получением чистых металлов из природных руд, в частности ртути, марганца, меди, кадмия, выбросы металлургических заводов и теплоэлектростанций — все это источники вредных техногенных влияний на человека и среду его обитания.

Какие же химические соединения наиболее опасны сегодня? Известны данные Баттелевского института о «вкладе» отдельных вредных веществ в загрязнение окружающей среды. Ведущее место среди них занимают тяжелые металлы. Наиболее распространенные в биосфере, а также чаще всего встречающиеся в разных отраслях промышленного производства являются свинец, ртуть, кадмий, марганец, хром, медь, цинк, никель, кобальт, сурьма, олово, висмут.

По данным американских исследователей, городской воздух содержит в 20 раз больше свинца, чем воздух в сельской местности, и в 2000 раз больше, чем над открытым морем. Влияние свинца на население и работающих на предприятиях в Украине имеет существенную особенность — в регионах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, оно может сочетаться с повышенным содержанием радионуклидов. Отсюда опасность комбинированного действия свинца, а также некоторых других тяжелых металлов и радионуклидов.

Многолетние наблюдения, данные других токсикологов и гигиенистов показывают, что экологическая ситуация в Чернобыльской зоне с смежных территориях сегодня резко усугубляется в связи с загрязнением биосферы техногенными химическими веществами. Именно они обуславливают высокую заболеваемость населения в этих регионах.

В настоящее время такая зависимость установлена для таких металлов, как железо, медь, цинк, хром, марганец, кобальт, молибден, никель, ванадий, селен, которые получили название биометаллов. Они пагубно влияют на здоровье людей. Известно более 20 эндемических заболеваний, связанных с определенными районами, где наблюдается избыток или недостаток микроэлементов.

Население таких местностей вместе с пищей, водой и воздухом (пыль, газоподобные вещества) употребляет чрезмерное количество микроэлементов, что отражается на их содержании в организме с отклонением в ту или другую сторону от обычного среднего уровня, т.е. от нормы. Это отражается на состоянии здоровья людей.

Отдельное внимание медики уделяют изучению распространенности и заболеваемости раком щитовидной железы. Авария на ЧАЭС признана мировым медицинским обществом одной из опасных причин его распространения. Опыт врачей свидетельствует о том, что негативное влияние аварии реализовалось прежде всего в значительном увеличении заболеваемости раком щитовидной железы у лиц, которые были в детском или подростковом возрасте на момент аварии (0-18 лет). Доказательством этого, в первую очередь, является существующая динамика заболеваемости данной патологией.

Начиная с 1990 года, когда впервые было установлено значительное повышение количества прооперированных на протяжении года лиц этой возрастной группы - 62 больных (41 ребенок, 21 подросток), число ежегодно зарегистрированных случаев рака щитовидной железы постоянно увеличивается и за 2001-2006 годы составляло в среднем 412 случаев (311 - у детей и 101 у подростков).

За период с 1986 до 2006 года в Украине по поводу рака щитовидной железы прооперировано 4369 лиц, которым на момент аварии было от 0 до 18 годов. Из них 3170 были в детском возрасте (0-14 лет), и 1199 - в подростковом (15-18 лет). По научным прогнозам последействие "чернобыльского" иода будет длиться еще приблизительно 10-15 лет. Кроме того, основными болезнями, связанными с последствиями аварии на ЧАЭС, остаются онкологические и цереброваскулярные болезни, заболевания системы кровообращения и нервной системы, у детей - онкопатология и врожденные пороки развития.

Врачи предупреждают, что основной причиной возникновения рака щитовидной железы является йододефицит различной степени тяжести, характерный для всей территории Украины.

В условиях йодного дефицита ткань щитовидной железы поглощает йод неравномерно, в результате чего могут формироваться участки повышенного накопления радиоактивного йода, которые в дальнейшем становятся очагами опухолевого процесса.

С целью предотвращения йододефицитных заболеваний специалисты рекомендуют:

- Обязательное использование йодированной соли для приготовления пищи в дошкольных учреждениях и школах.

- Популяризация проведение для женщин детородного возраста индивидуальной профилактики лекарственными препаратами йодида калия в физиологических дозах (150-200 мкг / сут).

- Повышение нормативов потребления йодида калия для беременных и кормящих грудью, до 250 мкг / сут (согласно современным рекомендациям ВОЗ и Международного совета по контролю ЙДЗ).

- Контроль уровня тиреоидных гормонов у женщин, которые планируют забеременеть или на ранних сроках (4-6 недель) беременности.

С целью профилактики, своевременного выявления и лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе опухолевых необходимо:

- Проводить УЗИ щитовидной железы по месту жительства или в специализированных эндокринологических учреждениях один раз в год;

- В случае выявления отклонений от нормы - соблюдать консультаций эндокринолога по вопросам контроля уровня гормонов щитовидной железы;

- В случае выявления узловых образований - немедленно обратиться за помощью к хирургу-эндокринологу.

В случае выявления заболевания, рекомендуется оперативное лечение в специализированных эндокринологических учреждениях с обязательным использованием ЕПГД (экспресс патогистологическое исследования).

Если даже показания для оперативного лечения отсутствуют, больной подлежит обязательному диспансерному наблюдению в специализированных эндокринологических учреждениях.

Юлия Мартыненко

