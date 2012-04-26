Вопрос безопасности - основной в процессе работы АЭС в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что вопрос безопасности является основным в процессе работы атомных электростанций в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал во время совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, которое проходит сегодня в аварийно-техническом центре ГП НАЭК «Энергоатом».

«Безопасность мы обеспечиваем, но проблемы определенные есть, особенно связанные с продлением сроков эксплуатации атомных блоков», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина не имеет права рисковать безопасностью, не решая эти проблемы.

Н.Азаров подчеркнул, что все ремонтные и регламентные работы на объектах атомной энергетики необходимо проводить вовремя, даже, если это будет приводить к сокращению объемов генерации электроэнергии.

«Надо остановить блок на ремонт, значит, его надо остановить. Надо выдерживать все регламентные процедуры, даже с потерей производства атомной энергии – надо идти на эти потери. Мы убедились на примере Чернобыля, что ни в коем случае нельзя рисковать, поскольку потери, связанные с рисками, на порядок превышают затраты и потери, связанные с выполнением регламентных работ», - сказал Н.Азаров.

Он обратил внимание министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко и президента «Энергоатома» Юрия Недашковского на необходимость выполнения всех требований МАГАТЭ.

«Все требования МАГАТЭ должны быть выполнены. Все необходимые регламентные работы должны быть в срок и качественно произведены. Если для этого надо принять решение, связанное с выведением из эксплуатации того или иного блока, правительство такие решения поддержит. А задача министерства энергетики обеспечить баланс потребления электроэнергии в стране», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, также сегодня во время совещания по вопросам повышения безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС премьер заявил, что в Украине в ближайшие 10-20 лет нет альтернативы использованию ядерной энергетики. При этом Н.Азаров отметил, что в Украине атомная энергетика будет лишь развиваться.