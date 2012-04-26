Эксперт прогнозирует рост миграции украинцев в ЕС

В случае введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом возможен всплеск миграции украинцев в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время круглого стола на тему «Вызовы безвизового режима с Украиной и Молдовой глазами экспертов из ЕС» руководитель проектов общественной организации «Европа без барьеров» Марьяна Кузьо.

При этом она отметила, что поездки с туристической целью могут не осуществляться в массовом порядке в связи с отсутствием средств. Кроме того, по ее словам, миграционный потенциал Украины уже исчерпан. «Даже после возможного введения безвизового режима въезд в шенгенскую зону не будет решаться автоматически. Украинцы и молдаване, пересекая внешние границы стран членов ЕС, должны будут обосновать цель и условия своей поездки, а также подтвердить намерение покинуть территорию страны-члена по окончании срока пребывания», - сказала М.Кузьо.

Кроме того, она отметила, что экономическая стоимость отмены виз для ЕС существенная. В частности, консульства потеряют важный источник дохода, а визовые центры и туристические агентства потеряют основной источник дохода.

В то же время М.Кузьо отметила, что безвизовый режим предоставляет возможность лишиться нелегального статуса тем гражданам Украины и Молдовы, в данный момент нелегально находящиеся в странах - членах шенгенской зоны, которую они боятся покинуть из-за риска быть задержанными во время пограничного контроля.

