Минздрав подпишет меморандум с производителями лекарств

Сегодня в 16.00 состоится подписание Меморандума между Министерством здравоохранения Украины в лице вице-премьер-министра Украины – министра здравоохранения Раисы Богатыревой и ведущими отечественными производителями лекарственных средств, которые поддержали принятое на заседании правительства постановление «О проведении пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонической болезнью».



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, церемония подписания состоится в Кабинете министров Украины, зал заседаний, 8 этаж, вход через 6-й подъезд.



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