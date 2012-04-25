За последние сутки в Украине - 87 случаев кори

За последние сутки в Украине зарегистрированы 87 случаев подозрения заболевания корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения Украины, как и ранее, самое большое количество зафиксировано в западных регионах: на Закарпатье – 20, в Тернопольской области – 20, Ивано-Франковской – 18, Львовской – 13, Волынской – 3, Ривненской области – 1 случай.

В Киеве за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью.

По данным Госсанэпидслужбы, с начала года по состоянию на 25 апреля на административных территориях Украины зарегистрированы 8165 случаев заболевания корью, из них 6403 случая зарегистрированы за январь - март.