На станции метро пассажир покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 25 апреля, в 12.38 «было приостановлено движение на Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена для поднятия пассажира, который прыгнул на рельсы станции «Олимпийская» перед прибывающим поездом с целью самоубийства».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП «Киевский метрополитен», переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, машинистом было применено экстренное торможение, однако наезда на пассажира избежать не удалось. Врачи «скорой помощи», которые приехали на вызов, констатировали смерть пассажира.

Движение поездов оперативно было организовано следующим образом: станция «Героев Днепра» – станция «Майдан Незалежности» - по обоим путям, станция «Майдан Незалежности» - «Лыбидская» по одному пути. Станция «Лыбидская» – станция «Выставочный центр» – по обоим путям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе подземки, в 14.17 движение поездов метро на указанной линии возобновлено.