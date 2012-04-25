Александра Попова отключена от аппарата искусственного дыхания, но находится в коме, сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев.

«На сегодня никаких изменений в состоянии Александры Поповой нет, - уточнил Ю.Багрянцев. – Вчера ее отключили от аппарата искусственного дыхания, она дышит самостоятельно, но по-прежнему находится в коме. Сегодня в 10 часов утра я разговаривал с исполняющим обязанности главного врача больницы Ломакиным, и он подтвердил мне это».

По словам Ю.Багрянцева, чтобы посмотреть динамику состояния, необходимо делать электроэнцефалограммы.

Ранее родные Александры Поповой сообщили журналистам о том, что де вушка вышла из комы.

«Мама Александры находится в таком состоянии, что любое изменение воспринимает за улучшение и считает, что Саша выходит из комы. Жаль, что ее предположения пока не оправдываются», – сказал Ю.Багрянцев.

Что касается возможности лечения девушки в Германии, Ю.Багрянцев отметил, что немецкие врачи приезжали в Николаев в частном порядке и высказали предположение, что ее можно было бы отправить на лечение в Германию. Это не было уже принятым решением, как говорила мама Александры Алла Гудзь.

«Прежде чем решать, необходимо сделать обследование, - сказал Ю.Багрянцев. – Пока николаевские врачи справляются сами и делают все возможное. Хотя мы бы не отказались от совета специалиста, если бы такой нам дали. Всегда полезно выслушать еще чью-то точку зрения».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 марта в Николаеве Александру Попову в ходе возникшей ссоры зверски избил 22-летний мужчина. В тяжелом состоянии девушку доставили в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.