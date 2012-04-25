Чернобыльцы-инвалиды сравнительно хорошо социально обеспечены

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что категория чернобыльцев-инвалидов в Украине по социальной линии обеспечена сравнительно хорошо.

Как передает корреспондент УНИАН, С.Тигипко отметил, что в Украине порядка 2 млн людей имеют различные социальные статусы, связанные с последствиями Чернобыльской катастрофы, и им предоставляется более 100 видов социальной поддержки.

«Безусловно, что основная забота государства - об инвалидах Чернобыля. И я хочу сказать, что нам удалось существенно повысить выплаты инвалидам-ликвидаторам. То, что у нас произошло, мне кажется, это заслуживает большого уважения. Мне кажется, что сейчас, если мы сравним со средними по стране пенсиями, то чернобыльцы сейчас достаточно неплохо обеспечены», - сказал С.Тигипко.

Он отметил, что на 1 апреля І группа инвалидов-ликвидаторов получает в среднем 5,474 тыс грн пенсии, ІІ – 4,778 тыс грн, ІІІ – 2,972 тыс грн.