Дело Оксаны Макар закрыто

12:52, 25 апреля 2012
Страна
0

"Преднамеренное убийство"

Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование уголовного дела по обвинению трех молодых человек в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью Оксаны Макар.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Мы завершили расследование уголовного дела и с обвинительным заключением передали его для принятия решения в Генеральную прокуратуру», - сообщил он.

В.Фаринник объяснил, что Генпрокуратура должна изучить обвинительное заключение, и в случае согласия с ним направить дело на судебное рассмотрение, а в случае несогласия - может повернуть его в МВД для принятия в случае необходимости дополнительных определенных следственных действий.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления пытались ее сжечь.

Потерпевшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в очень тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр. 29 марта девушка умерла.

Главное следственное управление МВД Украины по поручению Генеральной прокуратуры переквалифицировало дело со статьи «покушение на убийство» на статью «преднамеренное убийство» Уголовного кодекса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter