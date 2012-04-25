Азаров поручил Богатыревой проверить чернобыльские больницы

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру – министру здравоохранения Раисе Богатыревой провести проверку чернобыльских больниц с тем, чтобы компенсировать больным затраты на лечение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дал Р.Богатыревой в начале сегодняшнего заседания Кабинета министров.

«Поручаю министру здравоохранения совместно с Академией медицинских наук провести анализ потребностей и планов развития и Киевского центра, и всех чернобыльских больниц. Организуйте тщательную проверку и сделайте, Раиса Васильевна, принципиальные выводы. У нас подход безусловен: там, где речь идет о людях, которые отдали свое здоровье во время ликвидации аварии, - там государство должно максимально использовать все возможности. И в первую очередь компенсировать людям затраты на лечение», - в частности, сказал Н.Азаров.

По его словам, больше всего эти люди нуждаются в доступном и эффективном лечении, но не всегда получают. «В Киевском центре радиационной медицины, который я посетил, я увидел много проблем. Нужно обновлять оборудование. Дорогих лекарств не хватает. Пациентам со скромным достатком предлагают их покупать», - поделился впечатлениями премьер.

«Конечно, такую неприемлемую ситуацию мы исправим. Но это серьезный повод разобраться, кто несет ответственность за то, что годами консервировалось такое состояние обнищания ведущей профильной больницы», - отметил Н.Азаров.