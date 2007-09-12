Ситуации по развитию первичного звена медицины в Киевской области улучшилась

В Киевской области за последние 2 года наблюдается улучшение ситуации по развитию первичного звена медицинской помощи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила заместитель начальника управления лечебно-профилактической помощи Киевской облгосадминистрации Елена ШЕВЧЕНКО.

По ее словам, за период с 2000 по 2005 год в Киевской области было открыто всего 47 врачебных амбулаторий семейной медицины и работал 51 семейный врач. Это позволило, отметила Е.ШЕВЧЕНКО, оказать помощь всего 5,9% населению области. При этом, отметила она, Киевская область занимала только 22-е место по основным показателям внедрения семейной медицины. Е.ШЕВЧЕНКО подчеркнула, что именно поэтому интенсивное внедрение семейной медицины стало одним из приоритетных направлений работы как облгосадминистрации, так и местных администраций. Она отметила, что проведенная интенсивная работа для реализации комплексной Программы развития семейной медицины в Киевской области на 2005-2007 годы позволила значительно улучшить ситуацию. В частности, было открыто 127 амбулаторий общей практики семейной медицины и за 2 года реорганизовано и оснащено соответствующим оборудованием 73 заведения. Е.ШЕВЧЕНКО также отметила, что доля населения, которому первичная медицинская помощь оказывается по принципу семейной медицины, только за прошлый год выросла в 3,5 раза. По ее словам, благодаря этому Киевская область по основным показателям смогла выйти на 10-е место. “За 2 года такой прирост о чем-то говорит”, - сказала она.

В свою очередь главный специалист Минздрава Лариса МАТЮХА отметила, что для развития первичной медицины необходимо повышать уровень обучения медицинских специалистов, улучшить оснащение амбулаторий и найти необходимую мотивацию. По ее словам, в последнее время значительно улучшилась ситуация с оснащением заведений первичной медицины в первую очередь за государственные средства. Л.МАТЮХА также отметила, что необходимость изменения подходов к предоставлению медицинской помощи жителям села обусловлена сегодня прежде всего тем, что уровень жизни на селе остается намного ниже, чем в городе.