Янукович наградил кардиохирурга Емца орденом "За заслуги"

За внедрение новейших методов

Директор Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины, доктор медицинских наук Илья Емец награжден орденом "За заслуги" II степени. Соответствующий указ Президента Украины обнародован на сайте главы государства. Знак отличия присвоен за весомый личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, внедрение новейших методов лечения, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм. Другим указом Президента Украины орденом князя Ярослава Мудрой V степени награжден генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра, академик Национальной академии медицинских наук Украины Григорий Бондарь.

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