Фонд Ахметова "Развитие Украины" подарил новый дом многодетной семье погорельцев из Горловки

Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" подарил сегодня новый дом многодетной семье Ивановых из Горловки, прежнее жилье которой было полностью уничтожено огнем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Ахметова.

По словам директора "Развития Украины" Анатолия Заболотного, судьбой семьи погорельцев, которая воспитывает семерых детей, заинтересовался лично учредитель фонда – Р.Ахметов. "В кратчайшие сроки был выбран новый дом с большим приусадебным участком, закуплена мебель, установлен забор и входные ворота", - отметил А.Заболотный.

В свою очередь мама семейства - Лилия Иванова - передала слова благодарности Р.Ахметова, местной власти и жителям Горловки, которые помогли ее семье, детям. «Вы дали нам шанс начать жизнь заново. Это прекрасно, что в нашем мире есть такие добре люди, как вы», - сказала Л.Иванова.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда - работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель фонда – Р.Ахметов.