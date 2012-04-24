Состояние здоровья избитого в Чехии гражданина Украины улучшилось

Состояние здоровья избитого в Чехии 15-летнего гражданина Украины улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

По информации консульства Украины в городе Брно, 15 апреля около 9 часа вечера в городе Бржецлав трое лиц ромской национальности жестоко избили 15-летнего украинца.

В настоящее время он находится в больнице и его состояние, по утверждению врачей, улучшилось и по всем признакам можно говорить о выздоровлении.

По словам А.Дикусарова, уголовное дело, возбужденное по факту этого преступления, находится на особом контроле чешской полиции. Однако по состоянию на сегодняшний день преступники так и не найдены, а их следы, по предварительным данным, ведут в одну из ромских общин в Словакии.

Спикер украинского МИД добавил, что этот случай вызывал значительный резонанс в чешском обществе, что привело 22 апреля к 2-тысячной демонстрации в городе Бржецлав, направленной против лиц ромской национальности.