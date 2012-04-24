Львовские школьники сутки ждали самолет в Варшаве, ночевали на полу

В Польше львовские школьники, которые после двухнедельной учебной поездки в Канаду возвращались самолетом польской авиакомпании LOT, на сутки задержались в аэропорту и спали на полу.

Как сообщает газета «Сегодня», дети должны были вернуться домой еще в прошлый четверг в обед, а прилетели только в субботу вечером.

По информации издания, 14 учеников 7-10 классов львовской классической гимназии сутки просидели в варшавском аэропорту из-за задержки рейса - детей не поселили в отель, они спали прямо на полу в зале ожидания. Матрасов подросткам не дали - только маленькие подушки и одеяльца.

По словам матери одного из школьников Светланы Кривун, сначала на сутки задержался рейс Торонто-Варшава якобы из-за поломки самолета польских авиалиний. В Канаде детей поселили в отель и накормили. По прилете в Варшаву им объявили, что их самолет до Львова уже улетел, и они полетят домой только на следующий день, в субботу.

«Родители тут с ума сходили! Я обращалась в представительство авиакомпании LOT во Львове и мне пообещали, что сделают для детей одноразовые визы, поселят в гостиницу. Но этого не случилось. После утомительного 9-часового перелета дети ночевали в аэропорту, а накормили их только после того, как руководители группы подняли шум. Представляю, если бы такое случилось с польскими детьми во Львове - был бы уже международный скандал» - отметила С.Кривун.

В представительстве авиакомпании LOT во Львове изданию заявили, что знают об инциденте, но объяснить, почему детям не предоставили нормальный ночлег, отказались. Родители собираются писать жалобу в варшавский офис компании и, возможно, добиваться компенсации за моральный ущерб.