За последние сутки в Украине - 97 случаев кори

За последние сутки в Украине зарегистрировано 97 случаев подозрения на корь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, наибольшее количество в западных регионах: в Ивано-Франковской области - 21; в Закарпатской - 18; в Тернопольской - 14; во Львовской - 7; в Волынской – 3. В Ривненской области не зарегистрирован ни одного случая.

В Киеве за последние сутки зарегистрировано 4 случая подозрения заболевания корью.

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы Украины, с начала текущего года по состоянию на 23 апреля на административных территориях страны зарегистрировано 8076 случаев заболевания корью.