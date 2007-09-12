Авакова шокировала цена сумки медсестры-фельдшера

Стоимость медицинского инструмента в государственных поставках для сельских амбулаторий Харьковской области завышена в 3-6 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в эфире областного радио председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ, говоря о ценах на оборудование и инструмент, который поставляется в область государством.

Губернатор сообщил, что накануне сельские амбулатории получили по госпоставкам сумки медсестры-фельдшера. По его словам, цены на инструмент, которым укомплектованы сумки, ничего, кроме шока не вызывают.

«Вот эмалированный лоток. В харьковских магазинах он стоит 12 грн., нам его поставили по 30 грн. Пинцет анатомический - стоит 10 грн., нам его поставили по 29 грн. В три раза. Пинцет хирургический - в магазине - 12 грн., и это все розница, а нам его поставили по 33 грн.», - сказал А.АВАКОВ.

Особенно возмутила губернатора стоимость «шприца Лайнера», который в магазине стоит 30 грн., а по прейскуранту Минздрава - 195 гривен. Председатель облгосадминистрации также подчеркнул, что прокуратура должна немедленно обратить внимание на эти факты. «Если прокуратура в ответ на это не возбудит дело и не найдет виновных, наживающихся за счет государства, эта прокуратура будет такой же продажной», - заявил А.АВАКОВ.