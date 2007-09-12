Бактерии могут затруднять развитие раковых опухолей

Нидерландские ученые обнаружили бактерии, способные активно существовать и размножаться в окружающих средах с пониженным содержанием кислорода. По словам специалистов, данные бактерии могут существовать в условиях раковых опухолей, причем микроорганизмы будут затруднять развитие злокачественной опухоли, представляя таким образом, неплохое терапевтическое решение для онкологических больных.

Группа ученых из Университета Маастрихта уже опробовала воздействие таких бактерий на тканях, пораженных опухолью, и пришла к выводу, что "бактериальный метод" воздействует более активно и менее пагубно, чем традиционные методы, такие как химиотерапия.

"Для того, чтобы новый метод был эффективен необходимо проделать три шага: определить границы участка, пораженного опухолью, выделить бактерии и внедрить их в пораженную область" - говорит руководитель исследования Ян Теус.

"Большинстве твердых тканей организма содержат регионы с низким содержанием кислорода или отмершими участками. Именно эти среды и являются питательной средой для бактерий Clostridium. В том случае, если незначительно модифицировать бактерию на генном уровне, то микроорганизм, вероятно, сможет и бороться с опухолями" - резюмирует Теус.

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