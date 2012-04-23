Завтра ожидаются кратковременные дожди

Завтра в западных, северных и большинстве центральных областей Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 17-22°, на западе Украины и побережье морей местами 13-16°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области ночью ожидаются местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем около 20°.