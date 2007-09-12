Эпидемия холеры в Ираке: 10 человек погибли, тысячи заражены

Эпидемия холеры за последние три недели унесла жизни десяти человек на севере Ирака, около 7 тысяч заражены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фаделы ЧАИБ, эпидемия охватила три административных округа: Сулейманию, Киркук и Эрбиль.

В Сулеймании с 23 августа по 6 сентября от вируса пострадали около 3 тысяч человек, девять из них погибли. В Киркуке заболели более 3,7 тысячи человек, один погиб. В Эрбиле за последние несколько дней врачи подтвердили шесть случаев заражения опасной инфекцией.

Все водные системы общественного пользования в районе заражения обработаны хлором, специалисты регулярно берут пробы питьевой воды и проверяют ее на соответствие стандартам, отметила Ф.ЧАИБ. При этом ВОЗ не рекомендует "никаких специальных ограничений в передвижении и торговле" с затронутыми эпидемией районами.

Что стало причиной вспышки болезни, точно неизвестно. По словам Ф.ЧАИБ, вероятнее всего, эпидемию вызвала загрязненная вода.

Холера вызывает обезвоживание организма и может убить даже совершенно здорового человека. В то же время, эта болезнь редко передается от одного человека к другому.