Известному хирургу и ученому Григорию Бондарю - 80 лет

Президент Украины Виктор Янукович поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора коммунального клинического лечебно-профилактического заведения «Донецкий областной противоопухолевый центр», Героя Украины Григория Бондаря.

«Ваш трудовой путь является образцом работоспособности и совести, которые в сочетании с личными качествами и высоким профессиональным уровнем получили Вам уважение и почет коллег и единомышленников», - говорится в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

«Вы заслужили признание как один из корифеев медицинской науки, разработчик новейших методов лечения онкологических заболеваний», - отметил Президент.

В.Янукович выразил убеждение, что мудрость и большой опыт работы легендарного хирурга и ученого в дальнейшем будут способствовать обеспечению качественно нового уровня медицинского обслуживания наших соотечественников.

Президент пожелал юбиляру и его семье крепкого здоровья, благополучия и неисчерпаемого источника жизненной энергии.

Справка УНИАН. Г.Бондар - доктор медицинских наук (1972), профессор (1974). Заслуженный деятель науки УССР (1983, за разработку новых методов у хирургии и инструментов для их применения), президент Ассоциации врачей Донецкой области (с 1995), член-корреспондент Академии медицинских наук Украины (АМНУ, 1994). академик АМНУ (онкология, 10.2002). Лауреат Государственной премии Украины в отрасли науки и техники (2009).

При его непосредственном участии разработаны и внедрены в лечебных заведениях Украины и стран СНГ новые методы комбинированного, комплексного и хирургического лечения больных с злокачественными новообразованиями основных локализаций.

Автор и соавтор свыше 800 научных трудов.