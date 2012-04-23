Повышенный уровень радиации - в 31 населенном пункте Украины

Кабинет министров Украины рассматривает возможность реабилитации территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения Научного центра радиологической медицины.

«Есть все основания, наконец, восстановить, вдохнуть жизнь в эти опустевшие, безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все - рабочие места и дополнительный доход нашему бюджету, нашей стране», - сказал Н.Азаров.

Премьер отметил, что в Киевской области, за пределами территории, непосредственно примыкающей к разрушенной Чернобыльской АЭС, не осталось практически населенных пунктов, где существует повышенный уровень радиации.

В частности, Н.Азаров сказал, из 2,5 тысяч таких населенных пунктов остался только 31.