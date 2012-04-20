В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорога

В Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за 16 недель 2012 года не превышают эпидемического порога.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ Центральной СЭС Министерства здравоохранения Украины, за последнюю неделю заболели гриппом и ОРВИ 145 тыс. 744 человека, из них госпитализированы 5 тыс. 164 человека (4,7% от общего количества больных), среди госпитализированных 75,5% - дети.

Среди детского населения зарегистрировано 94 тыс. 699 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (64,98% от числа всех больных), интенсивный показатель составляет 117,2 на 10 тыс. детского населения Украины, это на 17,3% меньше, чем в предыдущую неделю, информируют в Минздраве.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, отмечают в Минздраве - показатель заболеваемости равен 31,8 случаев на 10 тыс. населения, что на 19,6% меньше, чем в прошлую неделю.

