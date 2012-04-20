По данным социологических исследований Института Горшенина, более половины украинцев - 53,6% - считают, что права детей в нашей стране не защищены.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН Институтом Горшенина.

По данным опроса, наиболее распространены в Украине – насилие над детьми (78%) и детская беспризорность (75,9%), а первоочередная проблема, требующая государственного урегулирования – это проблема беспризорных детей (52,8%). При этом каждый второй молодой украинец - 48,8% - не планирует в будущем усыновлять ребенка, а 34,7% – затруднились ответить на данный вопрос.

Комментируя результаты опроса эксперт Института Горшенина Марина Ткаченко отметила: «В 90-е годы мы – молодые постсоветские государства, в том числе и Украина – потеряли одну важную вещь и даже не заметили этой потери в пылу обретения независимости и построения рыночного общества. Мы потеряли Мир Детства».

По словам эксперта, «рыночное общество стало рассматривать детей как особую целевую группу и источник дохода, родители – в лучшем случае как объект инвестиций, в худшем – как непрерывную головную боль. Растить детей стало неожиданно сложно, затратно, чуть ли не опасно. Детская одежда и игрушки стали дорогими, детские книги – дорогими и неинтересными, детский отдых из оздоровительного и развивающего превратился в вопрос престижа и моды. Взрослый мир перестал дружить с детьми».

Сегодня взрослые все меньше времени уделяют детям и все больше – натужной борьбе за жизненные блага. «В то время как стремительно разбогатевшие соотечественники стали изолировать своих чад от циничного и антисанитарного мира в целях обеспечения безопасности, эксклюзивности и хотя бы относительной стерильности в период их взросления, социально-незащищенный кластер стал выталкивать, вытеснять детей на улицу», - считает М.Ткаченко.

Она отметила, что многие при этом становятся беспризорниками и сиротами, хотя и не все. «Многие с наступлением ночи возвращаются в семью из подворотен, парков и сомнительных квартир с запахом пива и сигарет, с ранним сексуальным опытом и взрослыми проблемами. Где взять денег? Как прокормиться? Как одеться, чтобы быть не хуже других? Способы для решения этих проблем заимствуются из взрослого мира, и далеко не все из них являются легальными или хотя бы социально-приемлемыми. У нас в стране дети взрослеют стремительно – как на войне. Им приходится учиться выживать, зарабатывать, защищаться. Они быстро поняли, что взрослым – не до них», - полагает эксперт.

Также в Институте Горшенина сообщили, что 25 апреля до 1 мая в арт-холле «Кайрос» (Киев, ул. Институтская 22/27) откроется выставка фотографий Ольги Богомолец о детях-сиротах. Цель фотовыставки, по словам О.Богомолец, не просто привлечь внимание к проблеме детей-сирот, а понять само явление сиротства, найти его истоки.

Партнер выставки – Институт Горшенина. Информационный партнер – LB.ua.