Янукович пообещал поддержать молодых ученых

Президент Украины Виктор Янукович призывает поддерживать полноценный диалог между властью и научной элитой.



Виктор Янукович призвал к сотрудничествуКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжественной церемонии вручения наград лауреатам премий Президента Украины для молодых ученых 2011 года.

По мнению главы государства, поддержка такого диалога является первоочередной задачей государства.

«Призываю и вас – лучших представителей научного сообщества, ваших коллег и руководителей к более интенсивному сотрудничеству», - сказал В.Янукович.

По его словам, цель этого взаимодействия – качественное усиление реформ, модернизация страны, повышение благосостояния людей.

Также важной задачей государства В.Янукович назвал обеспечение необходимыми ресурсами и поддержкой научного сообщества.

«Несмотря на экономические трудности, этот вопрос я буду держать на контроле: в этом году ведущие научные учреждения будут профинансированы на 100%», - сказал он.

Президент пообещал, что через государственный бюджет будет обеспечена целевая поддержка фундаментальных и прикладных исследований в сфере здравоохранения, повышения экологической безопасности, металлургии и угольной промышленности, сельского хозяйства и энергетики, в исследовании космоса.

Поздравляя непосредственно лауреатов премии, он отметил, что существует стереотип, что молодежь и мудрость несовместимы, что мудрость приходит лишь с многолетним опытом и не доступна молодежи. «Но я рад сегодня видеть в этом зале молодых людей, которые своим жизненным примером разрушают стереотипы, я рад приветствовать молодежь, которая и может, и знает», - сказал Президент.

По словам В.Януковича, активное привлечение молодежи к исследовательской работе, создание условий для практической реализации свежих, оригинальных идей молодых ученых должно быть одним из главных направлений государственной политики в научно-исследовательской сфере.