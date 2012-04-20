«Доктор Пи» причастен к совершению еще 11 преступлений

Главное следственное управление МВД Украины изучает возможную причастность «Доктора Пи» к совершению преступлений еще по 11 эпизодам.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Мы изучаем его причастность еще к 11 преступным эпизодам. Если какой-то из них найдет подтверждение, он будет приобщен к тому уголовному делу, которое в отношении него возбуждено», - сказал В.Фаринник, отметив, что каких-либо дополнительных уголовных дел в отношении Андрея Слюсарчука МВС не возбуждала.

Как сообщал УНИАН, А.Слюсарчука обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.Слюсарчук - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

Он содержится во Львовском СИЗО.