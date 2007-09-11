ОХМАТДЕТ предоставляет аренду шиномонтажу

В Министерстве здравохранения создано комиссию, которая проверит правовые и юридические отношения Охматдета с учреждениями, которые арендуют помещения на территории известного детского медицинского учреждения. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Валерий Ивасюк.

Как передает корреспондент УНИАН, возглавит комиссию Валерий Ивасюк. По его словам, согласно с Указом Президента и постановлением Кабинета министров, на территории Охматдета открыто Украинский детский центр СПИДа. В настоящее время там функционирует всего 6 кроватей.

Как отметил В.Ивасюк, в мае этого года тогдашний и.о. министра здравоохранения В.Бидный выдал приказ, согласно с которым руководители областных управлений здравоохранения должны направлять всех детей, больных СПИДОМ - а их в Украине 7 тысяч - на лечение в Украинский детский центр СПИДа.

Понятно, что койко-мест для выполнения этого приказа не хватит. В то же время, орендаторами ОХМАТДЕТа числятся 18 субъектов, в частности шиномонтажная мастерская, кафе и тому подобное.

Кроме проверки арендных соглашений, комиссия, по словам В.Ивасюка, отследит все обстоятельства, которые препятствовали полноценному функционированию Украинского детского центра СПИДа.