Обнародована обновленная анкета переписи населения 2013 года

Государственная служба статистики Украины обнародовала проект программы Всеукраинской переписи населения 2013 года.

Проект размещен на сайте Госстата.

Отмечается, что в основу проекта положены рекомендации Конференции европейских статистиков относительно проведения переписей населения и жилищного фонда 2010 года и положения ст. 5 Закона Украины "О Всеукраинской переписи населения".

Обновленная анкета содержит 27 вопросов. Кроме вопросов о семейных отношениях, поле, дате, месте рождения, гражданстве и национальности, в анкете содержатся разные уточняющие вопросы.

В частности, отвечая на вопрос о родном языке, участники опроса должны будут также указать, владеют ли украинской и умеют ли пользоваться языком жестов.

Также в анкете в пункте «Ваши источники средств существования (за последние 12 месяцев)» размещены подпункты «сбережения, дивиденды, проценты», «доход от патентов, авторских прав», «сдача в аренду или в найм собственности и имущества».

Вопрос о жилищных условиях выясняет тип жилого помещения, размер его общей площади, количество занятых домохозяйством жилых комнат и тип владения.

Первая Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году.