Когда в Украине реализуют Конвенцию ООН о правах ребенка?

Президент Украины Виктор Янукович настаивает на скорейшем утверждении Кабинетом министров Плана мероприятий на 2012 год, направленных на выполнение задач, определенных Общегосударственной программой «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка».

Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко на круглом столе в Комитете Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма на тему

«О выполнении Закона Украины «Об Общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года», сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. По словам Ю.Павленко, Национальный план действий позволит вывести политику в сфере защиты прав детей на качественно новый уровень. Документ определяет почти 100 индикаторов количественного и качественного измерения деятельности всех ветвей власти по улучшению социального положения детей.

«Анализ прошлого года, мониторинг действий власти, мои инспекционные поездки по областям показали, что планы мероприятий, которые утверждаются правительством ежегодно, как правило, в апреле-мае, а областные - в августе, соответственно районные – в конце отчетного периода, обусловливают низкую эффективность выполнения требований закона», - сказал Ю.Павленко.

Уполномоченный Президента по правам ребенка предложил внести изменения в закон как в части сроков утверждения мероприятий, так и в части контроля за его выполнением.

«Есть задачи и индикаторы, которые несколько лет подряд вообще остаются вне поля зрения: в ежегодных планах правительства отсутствуют мероприятия по реализации права на образование детей-инвалидов; создание системы защиты детей от эксплуатации; обеспечение права выражать свое мнение; обеспечение социальной адаптации детей, которые ищут пристанища; обеспечение детей-инвалидов и тяжелобольных детей лекарствами, медицинскими препаратами, реабилитационными услугами, иммунопрофилактикой; противодействие детскому труду, ряд других, - сказал он. - К сожалению, закон и мероприятия в его выполнение практически оторваны друг от другого, и это обусловливает формальное выполнение и на центральном, и на местном уровнях».

Ю.Павленко отметил, что в Плане мероприятий по выполнению в 2011 году Национального плана действий не было ни одного мероприятия, предложенного общественными организациями, хотя такие предложения от общественных организаций поступали.

«Убежден, в этом году правительством будет утвержден эффективный План мероприятий, который будет отвечать задачам, определенным законом, а также учитывать проведенный анализ, мониторинг предыдущих лет и предложения общественных организаций», - сказал он.