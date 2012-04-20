В украинских СИЗО диагностирование туберкулеза будет эффективным

В украинских следственных изоляторах наладят механизм качественной диагностики туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», это станет возможно благодаря подписанному сегодня соглашению между Государственной пенитенциарной службой Украины и Фондом Ахметова, который внедряет программу «Остановим туберкулез в Украине» при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

В «Развитии Украины» подчеркнули, что туберкулез является одной из основных медико-социальных проблем в местах предварительного заключения, именно они являются очагами болезни. Поэтому главным предметом соглашения является обеспечение качественной диагностики и налаживание механизмов эффективного лечения, отметили в Фонде.

«Исправительные колонии и следственные изоляторы всегда были не простыми для работы общественных организаций, но, в то же время, концентрировали большое количество людей, больных туберкулезом. Люди заходили, заражались туберкулезом и выходили из «системы» неконтролируемо и поэтому очень часто не доходили до тубдиспансеров на свободе. Таким образом, они распространяли инфекцию среди населения. Открытие дверей учреждений пенитенциарной системы позволит нам обеспечить задержанных теми же услугами, которые получают больные на свободе. Качественная диагностика позволит установить точный диагноз, а значит, мы сможем оперативно начать лечение именно теми лекарствами, которые нужны данному конкретному больному. Доступ к социальным услугам и внедрение электронного реестра позволит нам довести больного до конца лечения, в том числе после освобождения из учреждений пенитенциарного ведомства», - отметил директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

По словам первого заместителя председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Сидоренко, «во всем цивилизованном мире пенитенциарная система активно сотрудничает с общественными организациями». «Украина тоже, в лице нашей службы, начинает внедрение новейших международных стандартов диагностики и лечения туберкулеза в условиях следственных изоляторов и больниц на территории исправительных учреждений. С этой целью мы совместно с Фондом «Развитие Украины» планируем провести качественное детальное исследование ситуации по туберкулезу, в том числе анализ существующей системы фтизиатрической помощи в учреждениях нашего ведомства», - сказал С.Сидоренко.

Справка УНИАН. Более 31 тыс украинцев живут с активным туберкулезом. По официальным данным, 4 тыс 834 больных туберкулезом сегодня находятся в учреждениях пенитенциарной службы. Официальное число больных туберкулезом, находящихся на диспансерном учете в Украине, превысило 1% населения Украины и составляет более 500 тыс человек. Эти данные включают тех, кто уже прошел курс лечения и вылечился.