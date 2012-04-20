Украинская делегация посетила АЭС в Фукусиме

Сегодня украинская делегация во главе с министром чрезвычайных ситуаций Виктором Балогой, которая находится с официальным визитом в Японии, посетила атомную электростанцию в префектуре Фукусима.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

В.Балога, обстоятельно ознакомившись с ситуацией на АЭС «Фукусима-1», отметил высокий уровень организации послеаварийных мероприятий.

«Это чрезвычайно сложная работа в техническом, технологическом и человеческом аспектах. Вся система работает четко и без сбоев. Особенно поразили своей собранностью, сосредоточенностью и моральной стойкостью люди, работающие в опасных условиях. Все специалисты, которые работают сейчас на «Фукусиме-1», сосредоточены на конечной цели и твердо убеждены, что справятся со всеми самыми сложными вызовами», - сказал руководитель МЧС.

Как известно, в марте прошлого года в результате мощного землетрясения на этой АЭС произошла авария с выбросами радиации. Между правительствами Украины и Японии заключено соглашение о сотрудничестве в реагировании на чрезвычайные ситуации на объектах атомной энергетики, которое предусматривает обмен информацией и научными данными.

На сегодняшний день в работах по ликвидации последствий прошлогоднего инцидента на АЭС «Фукусима-1» задействовано 2 тыс. работников из разных отраслей. В настоящее время проводится расчистка территории, дезактивация сооружений, восстановление окружающей среды. Специалисты проводят комплекс подготовительных мероприятий для извлечения ядерного топлива из остановленных реакторов. Радиационная обстановка на станции позволяет вести работы в режиме, безопасном для привлеченного персонала. Дозы радиационного облучения не превышают допустимых величин.