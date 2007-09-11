Президент заявляет о необходимости увеличить финансирование медицины

16:46, 11 сентября 2007
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«С 2008 года мы поднимем финансирование отрасли до 32%»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости увеличить в 2008 году финансирование медицины до 32%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске, выступая перед медицинскими работниками областной детской клинической больницы.

«С 2008 года мы поднимем финансирование отрасли до 32%, хотя в проекте госбюджета заложено 28%», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, указанные позиции могут быть пересмотрены во время первых двух чтений проекта государственного бюджета.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в следующем году планируется повышение социального статуса сельского врача, который будет получать зарплату на 20% больше, чем врачи, которые работают в городских лечебных заведениях.

Президент подчеркнул, что с 2008 года, начиная с увеличения минимальной зарплаты и завершая введением единой тарифной сетки, медработники в Украине в целом будут получать зарплату приблизительно на 37% больше, чем сегодня.

В.ЮЩЕНКО отметил, что следующий год будет направлен на мотивацию со стороны государства улучшения демографической ситуации в стране. По словам Президента, уже определено, что после рождения ребенка родители будут получать 15 тыс. грн. материальной помощи. В то же время, по словам Президента, «если будет возможность, то эта цифра с января 2008 года будет пересмотрена в сторону увеличения».

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО также вручил руководству больницы аппарат искусственной вентиляции легких и четыре сертификата главным врачам больниц этого региона на приобретение оборудования для медицинских заведений Днепропетровской области.

Кроме того, глава государства передал ключи от 46 автомобилей инвалидам области.

 

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