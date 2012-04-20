На "Доктора Пи" завели еще три дела

Правоохранительные органы возбудили три новых уголовных дела против псевдоврача Андрея Слюсарчука, более известного как «Доктор Пи».

Как пишет газета «Экспресс», одно из дел возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса, ранее не фигурировавшим в «деле доктора Пи» - 121 часть 2 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и 138 (незаконная врачебная деятельность).

Слюсарчук проходит по уголовному делу, возбужденному по статье 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей и штампов без использования поддельных документов) и статьи 190 (мошенничество).

Слюсарчука обвиняют в мошенничестве и в том, что у него поддельный диплом врача. Его арестовали в ноябре 2011 года. Львовская газета «Экспресс» провела расследование, утверждая, что псевдоврач довел до смерти нескольких человек. Однако в милиции говорят, что заявлений от жертв Слюсарчука не поступало.

В январе Главное следственное управление МВД забрало из Главного управления МВД во Львовской области в свое производство уголовное дело против Слюсарчука.

В начале марта доктор «Пи» вернулся в СИЗО после проведения психиатрической экспертизы.

