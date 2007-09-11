У Александра Абдулова выявили четвертую стадию рака (фото)

Родственникам Александра Абдулова сообщили о результатах обследования артиста, которое проводили врачи госпиталя «Ихилов».

Пообщавшись с врачами, жена Александра, Юлия вышла в коридор отделения, чтобы обзвонить родных и друзей, с тревогой ожидавших новостей из Израиля. Набрав номер на мобильном, женщина тихо произнесла в трубку: «Четвертая стадия...» - сообщает газета "Твой день".

Результатов диагностики родственники Александра Абдулова ждали целую неделю, с того самого дня, как Александра Гавриловича на санитарном самолете доставили в Тель-Авив.

Четвертая стадия рака считается неизлечимой, но стабилизировать и даже добиться регресии заболевания современная медицина может.

Разговоры о том, что Абдулов серьезно болен, велись в «Ленкоме» уже давно. Коллеги известного артиста замечали, что он стал нервным и раздражительным, а в последнее время сильно похудел, по словам тех, кто близко с ним общался, почти на 20 килограммов.

В конце августа Абдулова срочно прооперировали в Севастопольской клинике из-за прорывной язвы. И буквально через несколько часов после операции у него начались серьезные проблемы с сердцем.

Шесть суток Абдулов провел в реанимации, а затем его отправили в Московский кардиоцентр имени Бакулева. Перелет негативно отразился на организме актера, и врачам пришлось сбивать у Абдулова повышено давление.

Еще через три дня наступило резкое ухудшение. Актеру было так плохо, что он не мог даже сесть в постели. Доктора срочно сзывали консилиум и назначили самое тщательное обследование, результаты которого оказались тревожными. Врачи обнаружили у актера "большое образование в области корня и средостения нижней частицы левой легкой" (так записано в истории болезни).

Для борьбы с раковыми заболеваниями врачи клиники "Ихилов" используют уникальные методы. Сравнительно с европейскими клиниками стоимость лечения в Израиле невысокая. Операция в больнице "Ихилов" в среднем обойдется пациенту в 30 тысяч долларов, анализы и обследования - от 300 до 1 тысячи долларов. Сутки в госпитале интенсивной химиотерапии стоят около тысячи долларов, а в "онкологии однажды" - 500 долларов.

Есть в клинике и курс профилактической противоопухолевой терапии, который обходится значительно дешевле: за 39 процедур нужно заплатить около тысячи долларов.

Во время одной из репетиций спектакля «Женитьба», в котором Абдулов играет Кочкарева, произошел неприятный инцидент. Александр Гаврилович не мог запомнить текст роли, чего с ним раньше никогда не случалось. Раздосадованный Захаров сделал ему замечание в достаточно резкой форме. К удивлению коллег, Абдулов отреагировал на слова режиссера необычайно остро: он заплакал и выбежал из зала. Вероятно, тяжелая болезнь наложила отпечаток и на эмоциональное состояние актера.

Немногим позже артисты «Ленкома» узнали, что Абдулова мучают сильные боли в спине. Однако несмотря на это, он не хотел менять привычный образ жизни, продолжал по вечерам допоздна засиживаться с друзьями за бокалом вина, часто не ложился спать до самого утра. Не отказался Александр Гаврилович и от сигарет – даже в больничной палате он позволяет себе закурить.