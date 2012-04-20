В «Феофании» обследовали около 200 тяжелобольных детей

Тяжелобольных детей, которых лечат в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", обследовали в больнице "Феофания".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, около 200 детям - пациентам "Охматдета" из малообеспеченных семей и детям-сиротам бесплатно провели обследование, в частности, МРТ, КТ-томографию, ПЭТ-томографию, реносцинтиграфию и др. Эти процедуры были проведены на современном медицинском оборудовании, которого нет в "Охматдете". Благодаря высокоточной диагностике было проведено своевременное лечение детей, отметили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что два года назад руководство Государственного управления делами Украины обратилось с инициативой помочь "Охматдету" во внедрении новых технологий в лечении детей, в первую очередь, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. "Феофания" на то время уже имела современное оборудование и опыт его использования, поэтому с ней был заключен договор о бесплатном обследовании детей и предоставлении возможности врачам "Охматдета" получить опыт работы на высокотехнологичном оборудовании.