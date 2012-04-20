За последние сутки в Украине зарегистрировано 95 случаев кори.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, наибольшее количество случаев зафиксировано в западных регионах: в Ивано-Франковской области - 26; Закарпатской области - 16; Тернопольской области - 15; Львовской области - 9; Ривненской области - 5; Волынской области – 3.

В Киеве за последние сутки зарегистрирован один случай подозрения заболевания корью.

По оперативным и статистическим данным Госсанэпидслужбы Украины, с начала этого года по состоянию на 19 апреля на административных территориях страны зарегистрировано 7997 случаев заболевания корью.

В Минздраве отмечают, что противоэпидемические мероприятия в регионах, где наблюдается повышение уровня заболеваемости корью, проводятся в полном объеме в соответствии с приказом Минздрава от 17 мая 2005 года № 188 "Об утверждении Инструкции об организации эпидемиологического надзора за корью".

Вопрос находится на контроле Госсанэпидслужбы Украины.