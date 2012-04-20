В Украине впервые сделали "закрытую" операцию на щитовидной железе

Первую в Восточной Европе "закрытую" операцию на щитовидке провели на днях в Киеве. Пациентке вместо разреза на шее сделали лишь несколько надрезов, сообщает ТСН. Помимо очевидного косметического эффекта, прооперированной обещают быстрое и менее болезненное выздоровление.

Юлия и Юлия готовятся к операции. Женщины мало того, что тезки, имеют также похожие патологии - узлы на щитовидной железе. И первыми в Восточной Европе испытывают на себе новый метод оперативного вмешательства.

Врач объяснил, что женщинам не будут делать традиционное в таких случаях вскрытие на шее. Только отверстие под мышкой для камеры и два прокола на груди для инструментов. Женщин особенно радует косметический эффект.

Изображение из внутренностей пациента врачи видят на мониторе. В соседней комнате за ними наблюдают еще две сотни хирургов. Сегодня оперировать будет лично один из разработчиков этой методики, профессор из Берлина Мартин Штрик.

"Операции на щитовидной железе - это последний бастион "открытой хирургии". В основном, все уже делается закрыто, то есть эндоскопически. Методика довольно сложная, но за ней будущее", - заверил хирург Мартин Штрик.

Посмотреть на методику в действии наши врачи смогли вчера. Немецкий профессор на глазах провел две операции. А уже в понедельник эта технология окажется в руках украинских хирургов.

Первая Юлия уже на операционном столе. С помощью специальных инструментов, прижигающих края тканей, хирурги проникают из подмышки к щитовидной железе. Ее часть, пораженную узелком, отделяют и помещают в специальный мешочек, и уже так получают наружу.

Первым в Украине такие операции будет делать профессор Александр Иоффе.

"Пациенты должны иметь определенный индекс массы тела, т.е. не должны быть тучными. Так же есть возрастные ограничения: в основном, молодые женщины, отсутствие ярко выраженного целлюлита", - пояснил Александр Иоффе.

Все прошло удачно и послезавтра пациентки пойдут домой. А через год-другой, пообещал профессор Штрик, даже шрама на память у Юлий не останется.