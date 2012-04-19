Украина будет готовить специалистов по борьбе с наркотиками

Украина присоединилась к проекту Совета НАТО-Россия по подготовке специалистов по борьбе с наркотиками.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам после заседания министров иностранных дел стран-участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане под командованием НАТО (ISAF) министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

“Мы присоединились к проекту Совета НАТО-Россия по подготовке специалистов для Афганистана и соседних стран Центральной Азии по борьбе с наркотиками”, - сказал министр.

Он отметил, что этот вопрос стал очень важной общей задачей, поскольку Афганистан в последние годы является крупным источником поставок наркотиков в мире.

“В рамках этой инициативы в настоящее время рассматривается возможность направления своих специалистов, чтобы они приняли участие в этих тренировочных миссиях”, - отметил К.Грищенко.

Он также обратил внимание на то, что участие в этой инициативе предоставляет возможность обмена опытом в борьбе с наркотраффиком и наркопреступностью.



