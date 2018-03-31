Больше негативных эмоций - тяжелее проблемы со здоровьем

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда даже усовершенствованные препараты не в состоянии помочь в борьбе с конкретным заболеванием. Лечишь желудок, лечишь, диету соблюдаешь, а толку никакого. И многим даже в голову не приходит, что нормально функционировать пищеварительной системе не дает то, что ты кого-то так настойчиво "не перевариваешь". Откуда растут ноги у наших болезней и как с ними бороться, изучает психосоматика.

Эта наука утверждает, что все болезни не "от живота", как говорят в народе, а от эмоций. И чем больше отрицательных эмоций испытывает человек в течение жизни, тем больше у него проблем со здоровьем.

Почему это происходит

Природа наделила нас пятью базовыми эмоциями: страх, тревога, печаль, гнев и радость. Четыре из них - негативные, но необходимые нам для выживания. Умеренное чувство страха позволяет организму контролировать себя, но вызывает знакомое всем чувство сжатия в области солнечного сплетения. При этом мышцы сокращаются, они сжимают сосуды, из-за чего в органах страдает кровообращение. Не сложно догадаться, что регулярно переживая чувство страха, органы будут дряхлеть, а иммунитет - ослабляться. Вот психотерапевтические пациенты и оббивают пороги терапевтических кабинетов, жалуясь на боли то тут, то там.

Если к болезни подойти с положительным настроем, то человек быстрее выздоровеет. Примеров этому много сплошь и рядом.

Как это лечить

Тяжело предположить, что каждый из нас будет пользоваться услугами психотерапевта в борьбе с назойливой мигренью.

Иногда люди занимаются аутотренингом, чтобы решить какую-то психологическую или терапевтическую проблему. Но порой очень сложно самому определить корень недуга и грамотно его одолеть. Фактически, тот или иной исход болезни зависит не только от того, насколько правильно будет происходить непосредственно лечение больного, но и от того, насколько способен будет человек внутренне противостоять болезни. Конечно, лучше обратиться к специалисту, он сможет глубже увидеть проблему. Сопоставит все проблемы, предложит путь решения проблемы. У нас принято изливать душу подружкам, знакомым, родственникам. Это так называемая „бабушкина терапия”. В Америке же ходят в таких случаях к психотерапевту. У нас пользуются спросом тренинги, где в кругу подобных людей можно все рассказать или услышать что-то новое для себя. А вообще, нужно аккумулировать в себе положительные эмоции. Организовывать их себе. Кому-то помогает общение с природой, занятие спортом или что-нибудь еще.

10 проблем, которые решает психосоматика

Чтобы облегчить работу со своим "я", специалисты по психосоматике разработали аффирмации - короткие утверждающие установки на жизнь, в которых выражено какое-то желание. Если каждый день начинать с осознания смысла аффирмаций и повторения их, то свое сознание можно перепрограммировать. В результате в лучшую сторону изменится и здоровье, и жизнь.

Эмоция. Неверие в себя, в собственные силы, в свой успех.

К чему может привести. К аллергии.

Аффирмация. "Мир заботится обо мне, он - мой друг".

Эмоция. Страх жизненных сложностей, нежелание перенимать родительский опыт.К чему может привести. К бесплодию.

Аффирмация. "Дело, которое я делаю, нужно людям. Я нахожусь на своем месте. Советы родителей ценны, потому что они опытнее меня".

Эмоция. Сильная обида, которую вы давно не можете простить.

К чему может привести. К онкозаболеванию.

Аффирмация. "Я с любовью прощаю все, что меня тревожило. Я заполняю радостью мой мир".

Эмоция. Раздражение, злость на противоположный пол или партнера по сексу.

К чему может привести. К циститу, воспалению почек.

Аффирмация. "Я доволен близким мне человеком. Я любима (любим) и люблю".

Эмоция. Тоска по несбывшемуся. Глубокое горе. "Не осталось ничего приятного".

К чему может привести. К сахарному диабету.

Аффирмация. "Это мгновение наполнено радостью. Каждый миг неповторим".

Эмоция. Вы сдерживаетесь от грубых слов, не можете выразить себя, сказать все, что думаете.

К чему может привести. К ангине.

Аффирмация. "Я отбрасываю все ограничения и живу так, как хочу. Я свободен".

Эмоция. Недооценка себя, самоедство.

К чему может привести. К мигрени, головным болям.

Аффирмация. "Я люблю и одобряю себя. Я себе нравлюсь. Я - в полной безопасности".

Эмоция. Внимание приковано ко всему, что в прошлом.

К чему может привести. К болям в спине.

Аффирмация. "Копаться в прошлом бессмысленно. Я свободно иду вперёд".

Эмоция. Нежелание чувствовать. "Я беззащитен". Подавление желаний.

К чему может привести. К ожирению.

Аффирмация. "Там, где я нахожусь, быть безопасно. Я сам (сама) создаю свой безопасный мир".

Эмоция. Нерешительность, чувство обреченности.

К чему может привести. К гастриту.

Аффирмация. "Я люблю и одобряю каждый свой шаг. Все, что ни делается, к лучшему".

То, что в радости болезни проходят быстрее, известно испокон веков, но научную основу эта мысль обрела в 30-е годы ХХ века. Тогда ученые выделили группу классических психосоматических заболеваний, так называемую "чикагскую семерку". Это гипертония, язвенная болезнь, язвенный колит, бронхиальная астма, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит, нейродермит. Сейчас к психосоматическим расстройствам уже относят более 500 самых распространенных болезней. Их доля в общей численности болезней - по меньшей мере, 80%.

Психосоматика — перспективная и умная наука. Хороший специалист по психосоматике должен пройти серьезное альтернативное обучение за рубежом — чтобы правильно аргументировать пациенту, почему традиционная медицина ему не помогает. Но это обучение не всем доступно. Между тем психосоматическими являются все заболевания без исключения, в том числе инфекционные. Существует даже понятие "психоиммунная система". Человек пережил сильный стресс — получите грипп. Нельзя отделять тело от души. Оно — "полигон" для эмоций. Есть категория людей, с которыми тяжело работать с точки зрения психосоматики. Главная их проблема — грубое материалистическое ориентирование сознания. Пример: часто голова болит — значит там опухоль! Такой человек отрицает и не принимает свою психическую (духовную) сущность.

Вера Онопко.